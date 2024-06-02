نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. موعد اعلان صفقة مبابي لاعبًا لريال مدريد وبشرى سارة لإمام عاشور قبل مونديال الاندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاحد 2-6-2024 في السطور التالية:

صباح الكورة اليوم

وجاءت أبرز عناوين صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:-

مفاجأة سارة تنتظر إمام عاشور قبل مونديال الأندية

فجر مصدر مقرب من إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجأة من العيار الثقيل، بعد اقترابه من عقد رعاية ضخم خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة، أن إمام عاشور على أعتاب توقيع عقد شراكة مع شركة “نايكي العالمية”، والتي دخلت في مفاوضات متقدمة معه في الأسابيع الماضية.

وأضاف: "شركة نايكي دخلت في مفاوضات جادة مع إمام عاشور لاعب الأهلي، من أجل رعايته بعقد ضخم على غرار اللاعبين العالمين، ليصبح أول لاعب في الدوري المصري يملك رعاية خاصة، على أن يتم تخصيص حذاء شخصي له”.

واختتم: “من المنتظر أن تعمل الشركة العالمية، على إظهار إمام عاشور رفقة البرازيلي فينسيوس جونيور نحم ريال مدريد والمتواجد تحت شعار نفس الشركة، في حملة دعائية واحدة قبل كأس العالم للأندية”.

موعد اعلان ريال مدريد ضم كيليان مبابي

يحتفل جمهور ريال مدريد بالتتويج باللقب الخامس عشر في دوري أبطال أوروبا بعد أن نجح الملكي في دك حصون بوروسيا دورتموند الالماني بثنائية نظيفة في النهائي الذي جمع بينهما على ملعب ويمبلي الشهير.

وفي تحرك عاجل من الريال وذلك لمواصلة الاحتفالات سيتم الاعلان رسميًا عن صفقة الفرنسي كيليان مبابي خلال الاسبوع الجاري.

ونشر خبير سوق الانتقالات، فابرزيو رومانوعبر حسابه الرسمي على منصة "X" إن مبابي قد وقع بالفعل عقود انتقاله إلى فريق ريال مدريد بداية من الموسم القادم صفقة صفقة انتقال حر.

وأكمل أن الموعد الخاص بتقديم اللاعب سيكون خلال الاسبوع الجاري على اقصى تقدير حيث كان بيريز ينتظر نهاية دوري أبطال أوروبا لاتمام تلك الصفقة والاعلان الرسمي عنها.

يُذكر أن كيليان رفض كافة الاغراءات التي مارسها عليه ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان ورحل بنهاية عقده بعد أن رفض تفعيل بند التجديد للموسم الثالث.

وشارك قائد الديكة في الموسم المنصرم مع سان جيرمان في 48 مباراة بجميع المسابقات أحرز 44 هدفًا وقام بصناعة 10 أهداف