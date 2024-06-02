عاجل| فابريزيو رومانو يكشف تفاصيل صفقة مبابي.. بيريز رفض التفاوض

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، تفاصيل جديدة حول صفقة انتقال الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد.

مبابي يحصل على نفس راتب بيلينجهام وفينيسيوس

أنهى ريال مدريد، اتفاقه مع الفرنسي كيليان مبابي ليصبح لاعبًا جديدًا في صفوف الفريق الملكي اعتبارًا من الموسم المقبل، ولمدة 5 مواسم.

وقال رومانو أن فلورنتينو بيريز بيريز رئيس ريال مدريد قد رفض التفاوض أو دفع أي مبلغ مالي إلى باريس سان جيرمان من أجل كيليان مبابي.

وأضاف: "مبابي لم يهتم لأي عرض من السعودية أو الدوري الإنجليزي، لأنه كان يريد ريال مدريد فقط".

وأشار رومانو إلى أن نادي ريال مدريد يرغب في تحقيق كل بطولات الموسم القادم.

وتابع: "كيليان مبابي سيحصل على نفس قيمة راتب فينيسيوس وبيلينجهام في ريال مدريد ولكن سيكون هناك إضافات كبيرة في عقده في حال حقق بعض الانجازات الفردية والجماعية".

واختتم، مؤكدًا أن مبابي سيحصل على مكافاة توقيع قيمتها أكثر من 100 مليون يورو من ريال مدريد ستدفع على مدى خمس سنوات.