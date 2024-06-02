عاجل.. موقف هاري كين من المشاركة في يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يسابق هاري كين لاعب منتخب إنجلترا لاستعادة لياقته البدنية بشكل كامل، قبل مشاركته مع منتخب بلاده في يورو 2024، التي تبدأ في ألمانيا بعد 12 يوما.

موقف هاري كين من المشاركة في يورو 2024

ويكثف فريق المدرب جاريث ساوثجيت استعداداته للمشاركة في المسابقة القارية، التي يحلم منتخب إنجلترا بالفوز بها للمرة الأولى في تاريخه، بعدما بلغ المباراة النهائية في النسخة الماضية (يورو 2020).

كان مهاجم بايرن ميونخ الألماني من بين 26 لاعبا تدربوا اليوم الأحد بملعب روكليف بارك، الخاص بفريق ميدلسبره الإنجليزي، استعدادا لمباراة منتخب إنجلترا الودية ضد منتخب البوسنة والهرسك غدا الاثنين.

وغاب كين عن آخر مباراتين لبايرن في الموسم المنصرم بسبب إصابة في الظهر تعرض لها في مباراة الفريق أمام ريال مدريد الإسباني في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.