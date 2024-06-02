نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مودريتش يوافق على شرط ريال مدريد لتجديد عقده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، مصيره مع الفريق الملكي بعد أنباء كثيرة ترددت حول إمكانية رحيله في نهاية الموسم الجاري، مع انتهاء مدة عقده.

مودريتش يوقع عقدًا مع ريال مدريد لمدة عام

أكد الإعلامي ماريو كورتيجانا التابع لصحيفة "ذا أثلتيك"، أن لوكا مودريتش قد وقع عقدًا جديدًا مع ريال مدريد لمدة عام واحد.

وأشار كورتيجانا إلى أن لوكا مودريتش وافق على تخفيض راتبه كجزء من صفقة تجديد عقده مع ريال مدريد.

وأعلن لوكا مودريتش في تصريحاته عقب التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، أنه يريد الاستمرار مع ريال مدريد والاعتزال بين صفوفه.

ووتوج ريال مدريد، بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد في المباراة النهائي التي أقيمت أمس السبت، على ملعب ويمبلي.