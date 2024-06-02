نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الايطالي قبل مباريات اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الإيطالية لمتابعة مباريات الكالتشيو في الموسم الحالي والذي تكون فيه منافسات قوية سواء على مستوى النتيجة أو الآداء الفني.

نجح إنتر ميلان في التتويج بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي الذي احتل صدارته برصيد 94 نقطة بينما جاء ميلان في المركز الثاني برصيد 75 نقطة ونجح يوفنتوس في إنهاء الموسم في المركز الثالث برصيد 71 نقطة بينما جاء أتلانتا في المركز الرابع برصيد 69 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الايطالي قبل مباريات اليوم الأحد

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري الإيطالي حتى الآن..

1 - إنتر ميلان 94 نقطة

2 - ميلان 75 نقطة

3- يوفنتوس 71 نقطة

4- أتلانتا 69 نقطة

5- بولونيا 68 نقطة

6 - روما 63 نقطة

7 - لاتسيو 61 نقطة

8 - فيورنتينا 57 نقطة

9 - تورينو 53 نقطة

10 - نابولي 53 نقطة

11 - جنوى 49 نقطة

12 - مونزا 45 نقطة

13 - هيلاس فيرونا 38 نقطة

14 - ليتشي 38 نقطة

15 - أودينيزي 37 نقطة

16 - كالياري 36 نقطة

17 - إمبولي 36 نقطة

18 - فروسينوني 35 نقطة

19 - ساسولو 30 نقطة

20 - ساليرنيتانا 17 نقطة