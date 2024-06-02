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أحمد جودة - القاهرة - تعاقد إشبيلية مع المدرب جارسيا بيمينتا، خلفا لكيكي سانشيس فلوريس، الذي ترك الفريق، كما أعلن النادي الأندلسي اليوم الأحد.

جارسيا بيمينتا مدربا جديدا لنادي إشبيلية

وقال بيان صادر عن إشبيلية: "توصلنا إلى اتفاق مع جارسيا بيمينتا لتولي الإشراف على تدريب الفريق الأول لموسم 2024-2025 مع إمكانية تجديد العقد لسنة اضافية".

وعانى إشبيلية كثيرا هذا الموسم وإنه اه في المركز الرابع عشر في الدوري الاسباني، وكان سانشيس فلوريس مدربه الثالث خلال الموسم الفائت بعد خوسيه لويس منديليبار ودييجو الونسو، وقد أنقذه الأول من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

في المقابل، كان بيمينتا مدربا لفريق لاس بالمس وأنهى الموسم في المركز السادس عشر في الدوري المحلي، قبل أن يتركه في نهاية الموسم علما بأنه أشرف أيضا على تدريب فريق برشلونة الرديف سابقا.