نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. رسالة صلاح للاعبي المنتخب.. الأهلي يفاوض نجم المغرب ورحيل 5 نجوم.. تفاصيل صفقة مبابي وتصريحات بيلينجهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الأحد 2-6-2024 في السطور التالية:

رسالة هامة من صلاح للاعبي منتخب مصر

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عما قاله محمد صلاح نجم ليفربول في حديث مع لاعبي منتخب مصر بعد انضمامه للمعسكر أمس السبت، استعدادًا لمواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

قال شوبير خلال برنامجه "ملعب أون تايم" أن محمد صلاح عقد جلسة مع لاعبي المنتخب الوطني، وطالبهم بضرورة الفوز في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا الأستوائية.

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الأهلي يفاوض نجم المغرب

يضع مسؤولو النادي الأهلي بعض الأسماء المرشحة هذا الصيف لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل اقتراب رحيل بعض نجوم الفريق هذا الموسم.

ويرغب المدير الفني للأهلي، السويسري مارسيل كولر، قي تدعيم مركز الظهير الأيسر وخط الدفاع بشكل قوي مع وجود عروض أوروبية لرحيل محمد عبد المنعم وإصابة التونسي علي معلول بوتر أكيليس.

وفجر الإعلامي أحمد شوبير عبر إذاعة أون تايم سبورتس:" بنسبة 100% الأهلي بدأ مفاوضات المغربي يحيى عطية الله لاعب الدوري الروسي، بعد هبوط فريقه إلى الدرجة الثانية".

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شلبي يكشف رحيل 5 لاعبين من الأهلي

قال مدحت شلبي، أن هناك اتجاه داخل النادي الأهلي في رحيل ٥ لاعبين أجانب عن الفريق بسبب رواتبهم الكبيرة.

وكشف شلبي عبر برنامج يا مساء الأنوار على قناة mbc، أن علي معلول وموديست سيكون رحيلهم بعد نهاية عقدهما إلا في حالة موافقة التونسي على تخفيض راتبه، وتلقى بيرسي تاو وديانج عروضًا وستتم مناقشة الأمر مع الجهاز الفني ولجنة التخطيط.

وأضاف شلبي، وبخصوص كريستو يتم تسويقه خلال الفترة القادمة من أجل الاستفادة من بيع اللاعبين ماديا.

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القصة الكاملة لرحيل محمد عبد المنعم عن الأهلي

دخل محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دائرة اهتمامات العديد من الأندية وأرزها كانت داخل الدوري الفرنسي والدوري التركي.

ارتبط اسم محمد عبدالمنعم بالرحيل عن النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات المقبلة، بسبب رغبة اللاعب في خوض رحلة احتراف بالملاعب الأوروبية.

وجهة اللاعب الأقرب هي الدوري الفرنسي من بوابة نادي موناكو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما أكدت التقارير عن وجود مفاوضات متقدمة بين الطرفين.

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فابريزيو رومانو يكشف تفاصيل صفقة مبابي

كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، تفاصيل جديدة حول صفقة انتقال الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد.

أنهى ريال مدريد، اتفاقه مع الفرنسي كيليان مبابي ليصبح لاعبًا جديدًا في صفوف الفريق الملكي اعتبارًا من الموسم المقبل، ولمدة 5 مواسم.

وقال رومانو أن فلورنتينو بيريز بيريز رئيس ريال مدريد قد رفض التفاوض أو دفع أي مبلغ مالي إلى باريس سان جيرمان من أجل كيليان مبابي.

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موعد اعلان ريال مدريد ضم كيليان مبابي

يحتفل جمهور ريال مدريد بالتتويج باللقب الخامس عشر في دوري أبطال أوروبا بعد أن نجح الملكي في دك حصون بوروسيا دورتموند الالماني بثنائية نظيفة في النهائي الذي جمع بينهما على ملعب ويمبلي الشهير.

وفي تحرك عاجل من الريال وذلك لمواصلة الاحتفالات سيتم الاعلان رسميًا عن صفقة الفرنسي كيليان مبابي خلال الاسبوع الجاري.

ونشر خبير سوق الانتقالات، فابرزيو رومانوعبر حسابه الرسمي على منصة "X" إن مبابي قد وقع بالفعل عقود انتقاله إلى فريق ريال مدريد بداية من الموسم القادم صفقة صفقة انتقال حر.

وأكمل أن الموعد الخاص بتقديم اللاعب سيكون خلال الاسبوع الجاري على اقصى تقدير حيث كان بيريز ينتظر نهاية دوري أبطال أوروبا لاتمام تلك الصفقة والاعلان الرسمي عنها.

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تصريح مثير من بيلينجهام عن انضمام مبابي لريال مدريد

علق جود بيلينجهام نجم ريال مدريد، على خطوة انضمام الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوف الفريق الملكي في فترة سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وتوج ريال مدريد، بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشرة بعد الفوز على بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ويمبلي"، أمس السبت.

قال بيلينجهام في تصريحاته لوسائل الإعلام عقب التتويج باللقب الأوروبي، عن انضمام مبابي: "لا نعلم بكل تأكيد إذا ما كان ذلك سيحدث أم لا، ولكن لو حدث سيكون أمرًا رائعًا التعاقد مع مبابي".

وواصل: "لقد رأينا اليوم إن ما كان ينقصنا هو التعاقد مع لاعب حقيقي، إذا انضم سينقلنا لمستوى آخر لأنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم".