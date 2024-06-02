نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل..انتقال أمبابي إلى ريال مدريد وبشكل رسمي وتحديد موعد الإعلان الرسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فابريزيو رومانو: مبابي وقّع مع ريال مدريد أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن النجم الفرنسي كيليان مبابي وقّع مع ريال مدريد بشكل رسمي، في انتظار الإعلان من الطرفين.

وقال رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات، أن مبابي وريال مدريد وقعا على كل الوثائق الرسمية التي تخص العقد، وأن الصفقة تمت.

وأكد المصدر نفسه أن ريال مدريد سيعلن عن صفقة انتقال مبابي الأسبوع المقبل.

واتخذ مبابي قراره بالانتقال إلى ريال مدريد في فبراير الماضي، وقام بعدها بإبلاغ ناديه باريس سان جيرمان بعدم الاستمرار في الموسم المقبل.

وسيأتي الإعلان عن التعاقد مع مبابي بعد تتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه، بعد فوزه 2-0 على بوروسيا دورتموند في ملعب ويمبلي.

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن النجم الفرنسي كيليان مبابي وقّع مع ريال مدريد بشكل رسمي، في انتظار الإعلان من الطرفين.

وقال رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات، أن مبابي وريال مدريد وقعا على كل الوثائق الرسمية التي تخص العقد، وأن الصفقة تمت.

وأكد المصدر نفسه أن ريال مدريد سيعلن عن صفقة انتقال مبابي الأسبوع المقبل.

واتخذ مبابي قراره بالانتقال إلى ريال مدريد في فبراير الماضي، وقام بعدها بإبلاغ ناديه باريس سان جيرمان بعدم الاستمرار في الموسم المقبل.

وسيأتي الإعلان عن التعاقد مع مبابي بعد تتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه، بعد فوزه 2-0 على بوروسيا دورتموند في ملعب ويمبلي.

