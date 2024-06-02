نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. شلبي يؤكد رحيل 5 لاعبين عن الأهلي وأحمد مجاهد يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية في البرامج عبر القنوات الفضائية المصرية والعربية اليوم الاحد الموافق 2-6-2024.

شلبي يكشف رحيل 5 لاعبين عن الأهلي

قال مدحت شلبي، أن هناك اتجاه داخل النادي الأهلي في رحيل ٥ لاعبين أجانب عن الفريق بسبب رواتبهم الكبيرة.

وكشف شلبي عبر برنامج يا مساء الأنوار على قناة mbc، أن علي معلول وموديست سيكون رحيلهم بعد نهاية عقدهما إلا في حالة موافقة التونسي على تخفيض راتبه، وتلقى بيرسي تاو وديانج عروضًا وستتم مناقشة الأمر مع الجهاز الفني ولجنة التخطيط.

واضاف شلبي، وبخصوص كريستو يتم تسويقه خلال الفترة القادمة من أجل الاستفادة من بيع اللاعبين ماديا.

أحمد مجاهد يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة

أكد أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة الأسبق، أنه يتمني أن يكون لهذا المجلس في اتحاد الكرة نهاية بالحصول علي ميدالية أولمبية والوصول إلى كأس العالم خاصة وأنه لديهم اشهر قبل أن تنتهي مدتهم.

وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية، أن لم يسمع اي كلام من شيكابالا وأنه تم إيقافه 8 اشهر قبل أن يتم الاستئناف ويحصل علي عقوبة8 مباريات.

وواصل، أنه لم يحسم الترشح للرئاسة في مجلس إدارة اتحاد الكرة ولكن لديه المؤهلات اللازمة لهذا المنصب بحكم الأقدمية والخبرات وأنه لو ترشح هاني أبوريدة لهذا المنصب فلن يترشح وأن أبوريدة الشخص الوحيد الذي يقبل العمل معه كنائب أما غير ذلك فلا.

وكشف مجاهد، أنه غير راضي عن أداء مجلس إدارة اتحاد الكرة وأن عدد منهم غير راضي عن طريقة عملهم، وازعم أنني لو نزلت فا أنا قادر علي حل هذه الازمات وااعرف المشاكل اللي بين منوف وسرس زي الأمور اللي بين الفيفا والاتحاد الأوروبي.

الاتحاد السكندري يكشف حقيقة رحيل مابولولو

أكد محمد احمد سلامة عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، أن كريستوفاو مابولولو مهاجم الفريق لم يخضع للكشف الطبي في اي فريق كما تردد خلال الساعات الماضية

وأوضح محمد أحمد سلامة في تصريح تلفزيونية: مابولولو لاعب مهم للغاية وما تردد عن قرب انتقاله إلى فريق جديد غير صحيح.

وأضاف: لم يسافر اللاعب إلى تركيا أو قطر للخضوع للكشف الطبي وتركيزه مع منتخب بلاده لخوض مباريات الأجندة الدولية.

وشدد سلامة على أن طارق العشري المدير الفني للفريق له مكانة خاصة لدى الجميع وأن الضغوط في الأندية الجماهيرية كبيرة.