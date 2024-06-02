رفقة الأهلي.. الأندية المشاركة في كأس إنتركونتيننتال 2024

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أحمد جودة - القاهرة - تشهد عالم كرة القدم عودة مُنتظرة لبطولة كأس إنتركونتيننتال بنسختها الجديدة المُذهلة، بدءًا من العام الجاري 2024. هذه البطولة التي ستُقام سنويًا تمثل فرصة لأبطال القارات من مختلف أنحاء العالم للتنافس على لقب مرموق يُتوّج أفضل فريق على وجه الأرض.

الأندية المشاركة في كأس إنتركونتيننتال 2024

في ديسمبر 2023، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إقامة بطولة كأس إنتركونتيننتال في شهر ديسمبر من كل عام، حيث يُشارك فيها أبطال القارات المختلفة كبديل لبطولة كأس العالم للأندية، التي تغير نظامها لتُقام كل 4 سنوات.

فيما يلي تفاصيل عن الأندية المشاركة في كأس إنتركونتيننتال 2024 بجانب الأهلي:

إفريقيا: الأهلي.

آسيا: العين الإماراتي.

أوقيانوسيا: أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

أمريكا الشمالية: بطل دوري أبطال الكونكاكاف: باتشوكا المكسيكي.

أوروبا: بطل دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد.

أمريكا الجنوبية: بطل كوبا ليبرتادوريس (لم يتحدد بعد).

هذا التحول يعكس تطورًا كبيرًا في هيكلة البطولات الكروية العالمية، مما يعزز المنافسة ويثري تجربة الجماهير على مدار العام.