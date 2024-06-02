نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليس مبابي.. نجم فرنسا يقترب من ثنائي الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن اقتراب نجم الدوري الفرنسي من ثنائي الدوري الإنجليزي الممتاز خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

فوفانا يقترب من أرسنال ومانشستر يونايتد

وارتبط يوسف فوفانا، نجم نادي موناكو بالرحيل عن الفريق خلال انتقالات الصيف القادمة وبعد أن وصله العديد من العروض المميزة من أندية أوروبا.

وبحسب ما ذكرته التقارير الصحفية، فإن موناكو مستعد لبيع فوفانا خلال فترة الانتقالات الصيفية لأحد أندية الدوري الإنجليزي المهتمة به.

ويعد كل من نادي أرسنال ونادي مانشستر يونايتد أحد أبرز الأندية المهتمة الحصول على خدمات فوفانا من صفوف نادي موناكو الفرنسي.

وشارك فوفانا مع موناكو في 32 مباراة هذا الموسم نجح في تسجيل أربعة أهداف وصناعة مثلهم من أصل 34 مباراة.

الجدير بالذكر أن نادي موناكو التخلي عن خدمات فوفانا والذي ينتهي عقده معه في العام القادم مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.