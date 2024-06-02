نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد تقديم مبابي كلاعب لريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يثير تقديم نادي ريال مدريد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي كلاعب للفريق حيرة الجميع في الفترة الأخيرة خاصة بعد تأكد رحيله بشكل رسمي عن صفوف باريس سان جيرمان خلال الفترة القادمة.

وكان ريال مدريد أبرز المهتمين بالحصول على نجم فرنسا، حيث كان يكثف محاولاته للتعاقد معه منذ وقت طويل، والآن مع تأكد انتهاء رحلة مبابي في نادي العاصمة الفرنسية فإنه يكون بشكل كبير لاعب للملكي.

موعد إعلان ريال مدريد التعاقد مع مبابي

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية، فإن نادي ريال كان يعمل على صفقة مبابي منذ وقت طويل، وقد حان الوقت لتقديم إلى الجماهير وإعلانه لاعبًا للملكي بشكل رسمي الفترة القادمة.

وبعد تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشر في تاريخه، فإن الفريق استقر على يوم الاثنين ليكون موعد تقديم اللاعب كلاعب مدريدي جديد إلى الجميع.

وبذلك يكون نجم منتخب فرنسا قد أنهى فترته في نادي العاصمة الفرنسية بشكل رسمي بعد سبع سنوات أصبح خلالها هدافه التاريخي برصيد 256 هدفا.

