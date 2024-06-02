دي يونج يُعلن موقفه من الاستمرار مع برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، فرينكي دي يونج، عن موقفه من الاستمرار مع الفريق الكتالوني في الموسم المقبل، حيث يستعد الفريق لبداية جديدة تحت قيادة المدير الفني، هانز فليك، بعد رحيل تشافي بنهاية الموسم الماضي بسبب النتائج المتذبذبة والأداء السيئ.

موقف دي يونج من الرحيل عن برشلونة

وفي تصريحات لشبكة "NOS" الهولندية وصحيفة "تيليجراف"، تحدث دي يونج عن استعداداته لبطولة كأس أمم أوروبا 2024، حيث أكد جاهزيته لتحمل بعض المخاطر من أجل المشاركة في اليورو.

وأشار إلى أهمية الوصول إلى جاهزية بدنية جيدة قبل البطولة، مشيرًا إلى أنه رفض إجراء عملية جراحية ويركز على التعافي بشكل آمن لتجنب تكرار الإصابات.

وعن مستقبله مع برشلونة، أكد دي يونج سعادته مع النادي وعائلته، مما يعكس رغبته القوية في الاستمرار في الفريق الكتالوني.