انت الأن تتابع خبر للمرة الثالثة .. الملاكم حسين عشيش يتأهل إلى الأولمبياد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تأهل لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، حسين عشيش، إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، للمرة الثالثة في مسيرته بعد أولمبياد ريو 2016 وطوكيو 2020.

وجاء تأهل عشيش بعد فوزه في النزال الختامي بتصفية الملاكمة العالمية والتي اختتمت الأحد، في العاصمة التايلاندية بانكوك.

ونجح عشيش في تحقيق الفوز اليوم على اللاعب الأرميني رافائيل هوفهانيسيان، في نزال التأهل لوزن تحت 80 كغم، وبهذا التأهل يبصم اللاعب حسين عشيش على تأهله إلى الألعاب الأولمبية.

وانضم عشيش إلى زميليه في المنتخب الوطني للملاكمة، عبادة الكسبة وزياد عشيش، اللذان تأهلا كذلك إلى أولمبياد باريس.

وارتفع عدد الرياضيين الأردنيين المتأهلين إلى أولمبياد باريس إلى 9 رياضيين وهم، رباعي التايكواندو، جوليانا الصادق وراما أبو الرب وزيد مصطفى وصالح الشرباتي، ولاعب الجمباز أحمد أبو السعود ولاعب كرة الطاولة زيد أبو يمن وثلاثي الملاكمة، عبادة الكسبة وحسين عشيش وزياد عشيش.