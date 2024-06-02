نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تذكرتي تعلن فتح باب الحجز لشراء تذاكر مباراة مصر وبوركينا فاسو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة تذكرتي عن فتح باب الحجز لشراء تذاكر مباراة بين منتخبي مصر وبوركينا فاسو، والتي ستُقام في العاشرة مساء يوم الخميس القادم، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

فتح باب الحجز لشراء تذاكر مباراة مصر وبوركينا فاسو

وعبر حسابها على منصة "فيس بوك"، أعلنت شركة تذكرتي عن فتح باب الحجز للطرح الثالث والأخير لتذاكر المباراة، مؤكدة على أهمية هذا اللقاء في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

1- منتخب مصر 6 نقاط

2- منتخب بوركينا فاسو 4 نقاط

3- منتخب غينيا بيساو 4 نقاط

4- منتخب سيراليون نقطة وحيدة

5- منتخب إثيوبيا نقطة وحيدة

6- منتخب جيبوتي دون رصيد من النقاط