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أحمد جودة - القاهرة - يسابق النجم الإنجليزي هاري كين الزمن لاستعادة لياقته البدنية بشكل كامل، قبل مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024"، التي تفتتح في ألمانيا بعد 12 يومًا.

يكثف فريق المدرب غاريث ساوثغيت استعداداته للمشاركة في المسابقة القارية، التي يحلم منتخب إنجلترا بالفوز بها للمرة الأولى في تاريخه، بعدما بلغ المباراة النهائية في النسخة الماضية (يورو 2020).

كان مهاجم بايرن ميونخ (30 عامًا) من بين 26 لاعبًا تدربوا اليوم الأحد بملعب روكليف بارك، الخاص بفريق ميدلسبره الإنجليزي، استعدادًا لمباراة منتخب إنجلترا الودية ضد منتخب البوسنة والهرسك غدًا الإثنين.

برنامج خاص لهاري كين قبل يورو 2024



وغاب هاري كين عن آخر مباراتين لبايرن في الموسم المنصرم بسبب إصابة في الظهر تعرض لها في مباراة الفريق أمام ريال مدريد الإسباني في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

واكتفى مدافعا مانشستر يونايتد هاري ماغواير ولوك شاو، اللذان يعانيان من مشاكل عضلية، وأنتوني جوردون لاعب نيوكاسل، الذي يعاني من مشكلة في الكاحل، بإجراء تدريبات فردية.

ومن المقرر أن ينضم كوبي ماينو وكايل وولكر وفيل فودين لمنتخب إنجلترا خلال الأيام المقبلة، في حين سيتبعهم جود بيلينغهام الفائز بدوري أبطال أوروبا مع فريقه ريال مدريد قبل المباراة الودية الأخرى، التي تقام يوم الجمعة القادم ضد إيسلندا.

يذكر أن منتخب إنجلترا يتواجد في المجموعة الثالثة بمرحلة المجموعات في أمم أوروبا، برفقة منتخبات سلوفينيا والدنمارك وصربيا.

