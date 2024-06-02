هل يرحل؟.. عرض سعودي يهدد استمرار محمد الشناوي مع الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ومنتخب مصر، يواجه تهديدًا بالرحيل عن القلعة الحمراء نهاية الموسم الجاري.

عرض سعودي يهدد استمرار محمد الشناوي مع الأهلي

هذا القرار يأتي نتيجة لابتعاده عن التشكيلة الأساسية بسبب تألق حارس المرمى البديل مصطفى شوبير، وكذلك بسبب عدم رضاه عن العرض المالي الذي قدمه النادي له.

من المعروف أن الشناوي قد تلقى عروضًا من الأندية الخليجية، بما في ذلك عرضًا من نادي القادسية السعودي. يترقب الشناوي عودته للمباريات بعد فترة التوقف الدولي، حيث سيقرر مصيره مع الأهلي.

يُشار إلى أن حسام حسن، مدرب منتخب مصر، قد أعلن قائمة المنتخب لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026، والتي شملت العديد من اللاعبين بما في ذلك الشناوي ومصطفى شوبير.