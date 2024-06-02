نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار عاجل من جوميز في الزمالك تجاه محمد عواد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مصادر داخل نادي الزمالك بأن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، قام بإبلاغ إدارة النادي بأهمية تجديد عقد الحارس محمد عواد خلال هذه الفترة.

تجديد عقد محمد عواد

يأتي ذلك نظرًا لانتهاء عقده مع النادي بنهاية الموسم الحالي، وبناءً على رغبة جوميز في استمراره في الفريق في المستقبل القريب.

وفي سياق متصل، أكدت هذه المصادر على وجود جلسات تمت في الأيام الأخيرة بين محمد عواد وإدارة الزمالك لمناقشة تجديد عقده، وقد أظهرت الجلسات رغبة كلا الطرفين في حسم هذا الأمر بشكل إيجابي بمجرد عودة عواد من مباريات منتخب مصر.

ومن المقرر أن يتم عقد جلسة نهائية بعد عودة عواد من التوقف الدولي، بهدف توقيع العقود الجديدة رسميًا وتأكيد استمراره في صفوف الفريق، وعدم مغادرته بنهاية الموسم الجاري، على الرغم من وجود عروض أخرى له من بعض أندية الدوري السعودي.