الصحف الإسبانية تتغنى بتتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أثنت الصحف الإسبانية بشدة على أداء ريال مدريد، معتبرة إياه فريقًا لا يُقهر وبمثابة "آلة الفوز" بعد تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشر في تاريخه، إثر فوزه على بوروسيا دورتموند الألماني 2-0 في المباراة النهائية.

الصحف الإسبانية تتغنى بتتويج ريال مدريد

وقد ركزت صحيفة "آس" على الأداء المميز لريال مدريد في اللقاء النهائي، حيث تمكن من التفوق على دورتموند في الشوط الأول والظفر بالفوز.

بينما أشارت صحيفة "ماركا" إلى أن ريال مدريد أصبح يشبه "آلة الفوز" بفضل أداء لاعبيه، وأبرزت تألق داني كارفاخال الذي سجل في الدقيقة 74، والتهديف الثاني من فينيسيوس في الدقيقة 83، بالإضافة إلى أداء الحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي نجح في إحتواء هجوم دورتموند في الشوط الأول.

أما صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية فأعربت عن استيائها من إنجازات ريال مدريد، مشيرة إلى أنه بالرغم من أن دورتموند أضاع فرصًا واضحة، إلا أن الفريق الإسباني تمكن من تحقيق الفوز والتتويج باللقب، مما جعلها تعتبر هذا الإنجاز "مرة أخرى".

وتذكر بأن ريال مدريد دفع ثمنًا باهظًا لعدد من خصومه في الموسم الحالي، بما في ذلك لايبزيج الألماني في ثمن النهائي ومانشستر سيتي في ربع النهائي وبايرن ميونخ في نصف النهائي.