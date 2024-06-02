نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. إشبيلية يعلن عن مدربه الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي إشبيلية، اليوم الأحد، تعيين خافيير غارسيا بيمينتا مدربًا جديدًا للفريق للموسمين المقبلين.

يحل غارسيا بيمينتا (49 عامًا)، المولود في برشلونة، محل كيكي سانشيز فلوريس الذي لم يجدد عقده مع النادي بعد نهاية الموسم الماضي.

وتولى كيكي سانشيز فلوريس قيادة إشبيلية في 18 ديسمبر الماضي عندما كان الفريق في منطقة الهبوط، ورغم نجاحه في إنقاذه، لكنه لم يجدد عقده.

إشبيلية يعلن عن مدربه الجديد



وبدأ بيمينتا مسيرته كلاعب ومدرب لقطاعات مختلفة في برشلونة، ودرب لاس بالماس في آخر موسمين ونصف الموسم.

وفي الموسم الماضي الذي كان أول موسم له في دوري الدرجة الأولى الإسباني، نجح في إبقاء الفريق في الدرجة الأولى على الرغم من الأداء السيئ في الدور الثاني؟