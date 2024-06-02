نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل..وسائل إعلام فرنسية تحدّد موعد إعلان انضمام مبابي لريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتفقت وسائل إعلام فرنسية أن يعلن ريال مدريد ضمّ النجم الفرنسي كيليان مبابي، الاثنين أو الثلاثاء المقبلين.

يأتي ذلك بعدما أوردت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن النادي الإسباني سيعلن الصفقة الخميس المقبل، ويقدّم اللاعب لوسائل الإعلام.

وأشارت إلى أن مبابي، الموجود الآن في معسكر منتخب فرنسا استعدادًا لبطولة أوروبا "يورو 2024"، سيخوض مباراة ودية ضد لوكسمبورغ الأربعاء، وينتقل بعدها إلى مدريد لتوقيع العقد والإعلان الرسمي عن انتقاله لريال مدريد، الذي يخوض السبت نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند.

مبابي في مدريد الخميس؟



لكن موقع إذاعة "مونتي كارلو" استبعد أن يسافر مبابي إلى إسبانيا في اليوم التالي للمباراة ضد لوكسمبورغ.

وأضاف أن اللاعب سينضمّ للنادي الإسباني "رسميًا الأسبوع المقبل"، ونقلت عن مصدر مقرّب من النادي أن مبابي "سيكون رسميًا لاعبًا في ريال مدريد الاثنين أو الثلاثاء".

وذكر الموقع أن مقرّبين من منتخب فرنسا أوضحوا أن "لا علم" للنادي بسفر اللاعب إلى مدريد الخميس لتوقيع العقد والإعلان الرسمي عن انتقاله لريال مدريد. واستبعدوا حصول ذلك.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية أوردت أن ريال مدريد سيعلن الصفقة رسميًا الاثنين، مضيفة أن تقديمه لوسائل الإعلام في مدريد لن يحدث قبل نهاية "يورو 2024".

كذلك نقلت وكالة "فرانس برس" عن "مصدر قريب من المفاوضات" أن صفقة مبابي ستصبح رسمية مطلع الأسبوع المقبل.