رسميا.. جوزيه مورينيو مدربا لفنربخشة التركي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي فنربخشة التركي تعاقده مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لتولي تدريب الفريق الأول بداية من الموسم المقبل.

أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو تعيينه مديرًا فنيًا لفريق فنربخشة أمس السبت.

وأعلن مورينيو توليه مسؤولية تدريب الفريق التركي في مقطع فيديو مدته 8 ثوان على الحساب الرسمي للنادي بموقع (إكس) للتواصل الاجتماعي.

جوزيه مورينيو مدربا لفنربخشة التركي



وقال مورينيو 61 عامًا، الذي سيتم تقديمه رسميًا لوسائل الإعلام في ملعب فنربخشة اليوم الأحد: "دعونا نبدأ رحلتنا معًا".

وكان مورينيو حاضرًا في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند في العاصمة البريطانية لندن، حيث بدا أن الفيديو تم تصويره هناك، حتى أنه تحدث قليلًا باللغة التركية.

ولم يقدم فنربخشة، الذي تواجد في وصافة ترتيب الدوري التركي خلال الموسم المنصرم أي تفاصيل أخرى بشأن التعاقد مع مورينيو، مثل مدة العقد.