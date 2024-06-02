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أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة حرس الحدود وسبورتنج، اليوم في إطار منافسات الجولة الثانية من دورة الترقي المؤهلة للدوري الممتاز في الموسم المقبل.

وشهدت الدقيقة 70 أخطر فرص المباراة بعدما تصدى القائم لتسديدة أحمد داوودا، كما عاد محمد ممدوح ليطلق قذيفة فى الدقيقة 92 لكن العارضة ترد هذه التسديدة وتحمى شباك سبورتنج من الهدف الأول.

دورة الترقي المؤهلة للممتاز.. حرس الحدود يتعادل مع سبورتنج ويواصل الصدارة

وردت العارضة تسديدة أخرى فى الدقيقة 95 من محمد ممدوح بعد مرور رائع وتسديدة، لينتهى اللقاء بالتعادل السلبى.

رفع فريق حرس الحدود رصيده إلى 4 نقاط فى المركز الأول بترتيب دورة الترقى المؤهلة للممتاز، ويأتى سبورتنج فى المركز الثانى بنفس الرصيد.

بينما يحتل فريق منتخب السويس المركز الثالث برصيد نقطة، ثم الترسانة فى المركز الرابع بنفس النقطة.