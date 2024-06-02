الرياضة

دورة الترقي المؤهلة للممتاز.. حرس الحدود يتعادل مع سبورتنج ويواصل الصدارة

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أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة حرس الحدود وسبورتنج، اليوم في إطار منافسات الجولة الثانية من دورة الترقي المؤهلة للدوري الممتاز في الموسم المقبل.

وشهدت الدقيقة 70 أخطر فرص المباراة بعدما تصدى القائم لتسديدة أحمد داوودا، كما عاد محمد ممدوح ليطلق قذيفة فى الدقيقة 92 لكن العارضة ترد هذه التسديدة وتحمى شباك سبورتنج من الهدف الأول.

دورة الترقي المؤهلة للممتاز.. حرس الحدود يتعادل مع سبورتنج ويواصل الصدارة

وردت العارضة تسديدة أخرى فى الدقيقة 95 من محمد ممدوح بعد مرور رائع وتسديدة، لينتهى اللقاء بالتعادل السلبى.

رفع فريق حرس الحدود رصيده إلى 4 نقاط فى المركز الأول بترتيب دورة الترقى المؤهلة للممتاز، ويأتى سبورتنج فى المركز الثانى بنفس الرصيد.

بينما يحتل فريق منتخب السويس المركز الثالث برصيد نقطة، ثم الترسانة فى المركز الرابع بنفس النقطة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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