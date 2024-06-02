بايرن ميونخ يتخذ أولى خطواته لضم برونو فيرنانديز

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أحمد جودة - القاهرة - بدأ نادي بايرن ميونخ خطواته الأولى للتعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد، برونو فرنانديز، خلال موسم الانتقالات الصيفي لهذا العام.

هل يضم بايرن ميونخ برونو فيرنانديز؟

تحوم الشائعات حول مستقبل القائد البرتغالي مع مانشستر يونايتد منذ فترة، خصوصًا بعد فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وفقًا لتقارير صحفية، أبدى بايرن ميونخ اهتمامًا جديًا بضم برونو فرنانديز، ويشارك برشلونة أيضًا في السباق للحصول على خدماته.

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، نقلًا عن "O Jogo" البرتغالية، أن بايرن ميونخ قد بدأ بالفعل محادثاته مع وكيل اللاعب، ميجيل بينيو، لبحث إمكانية نقله إلى "الأليانز آرينا" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يسعى بايرن ميونخ للتحرك بسرعة في هذا الشأن، نظرًا للاهتمام الكبير من برشلونة بضم اللاعب. يُذكر أن عقد برونو فرنانديز الحالي مع مانشستر يونايتد يمتد حتى يونيو 2026، ويتضمن خيار تمديد لمدة 12 شهرًا. يتقاضى اللاعب راتبًا أسبوعيًا قدره 240 ألف جنيه إسترليني.