نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول صفقات الصيف.. هل ينجح النصر في خطف نجم نابولي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلطت تقارير صحفية سعودية الضوء على رغبة مسئولي النصر السعودي في التعاقد مع الكاميروني أندري زامبو إنجويسا نجم خط وسط نابولي الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

إنجويسا على رادار النصر السعودي

وأشارت صحيفة اليوم السعودية إلى أن النصر يسعى للتعاقد مع أندري زامبو إنجويسا نجم نابولي الإيطالي من أجل تدعيم تشكيلة الفريق في الموسم المقبل بناء على رغبة من المدير الفني للفريق البرتغالي لويس كاسترو.

وأكدت الصحيفة السعودية أن يوفنتوس ينافس النصر على التعاقد مع أندري زامبو إنجويسا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لكن رئيس نابولي يرفض رحيل النجم الكاميروني نحو فريق منافس في الدوري الإيطالي مما يجعل النصر الأقرب لحسم الصفقة لصالحه.

وألمحت الصحيفة السعودية أن أندري زامبو إنجويسا شارك مع نابولي الإيطالي في الموسم المنصرم في 41 مباراة وسجل هدف وحيد وصنع 3 أهداف آخرين.

جدير بالذكر أن النصر أنهى الدوري السعودي في المركز الثاني في الموسم المنصرم برصيد 82 نقطة خلف الهلال البطل بواقع 14 نقطة.