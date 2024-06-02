نجم ريال مدريد يثير الجدل بشأن رحيله

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أحمد جودة - القاهرة - كشف خوسيلو نجم هجوم ريال مدريد الإسباني أنه لا يعرف وجهته في الموسم المقبل في إشارة واضحة إلى إمكانية رحيله عن صفوف الملكي.

نجم ريال مدريد يثير الجدل

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن خوسيلو البالغ من العمر 34 عامًا انضم للعب مرة أخرى مع ريال مدريد في صيف 2023 على سبيل الإعارة لمدة موسم قادمًا من إسبانيول الإسباني.

وأوضحت التقارير الصحفية أنه على الرغم من عدم مشاركته كأساسي مع ريال مدريد إلا أن أهدافه كانت حاسمة للملكي خاصةً أمام بايرن ميونخ الألماني في الدور قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بتسجيله هدفي الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية.

وألمحت التقارير الصحفية أن ريال مدريد لديه بند بأحقية شراء خوسيلو من إسبانيول بمبلغ مليون ونصف يورو.

وعن مستقبله، قال خوسيلو في تصريحات صحفية: "لا أعرف أين سأكون الموسم المقبل. الآن سنتحدث عن ذلك ونرى ما الذي سيحدث".

واختتم خوسيلو تصريحاته قائلًا: "الأحلام قد تتحول إلى حقيقة، وهذا ما حدث معي بالضبط مع ريال مدريد".