نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الرياضة يلتقي رئيس نادي السادس من أكتوبر لبحث المشروعات المستقبلية بالنادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالدكتور عبد اللطيف صبحي، رئيس نادي 6 أكتوبر، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، للوقوف على آخر مستجدات العملية الإنشائية بالنادي وكذلك لبحث الفرص الاستثمارية التي سيعمل مجلس الإدارة على اتخاذها في الفترة المقبلة.

وزير الرياضة يلتقي رئيس نادي السادس من أكتوبر

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على الدعم والمساندة لجميع الاندية الرياضية من اجل عملية التطوير المستمر، وذلك في اطار خطة وزارة الشباب والرياضة للنهوض بالرياضة المصرية، لما تقدمه من خدمات شبابية ورياضية لجميع مرتادي النادي.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، ان النادي يقدم العديد من الخدمات للمشتركين في النادي وهو ما يقارب الان 200 الف عضوية، ولكن النادي اصبح لديه القدرة والقابلية لتعظيم موارد النادي.

اما في ملف الاستثمارات بالنادي، فقد أوضح رئيس نادي السادس من اكتوبر للسيد الوزير عن خطته المختلف للاستثمار في منشات النادي، لتعود بالنفع على النادي من ايرادات مختلفة، تؤهله للنهوض بمختلف الخدمات والانشطة الرياضية.