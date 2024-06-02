نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحوّل مفاجئ في مستقبل نجم برشلونة.. هل فليك السبب؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب أحد نجوم برشلونة، من الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني في فترة سوق الانتقالات الصيفية، وذلك بعد التغيير الفني الذي حدث مؤخرًا بقدوم المدرب الألماني هانسي فليك بدلًا من تشافي هيرنانديز.

روبيرتو يقترب من الرحيل عن برشلونة

أفاد الإعلامي الإسباني ماتيو موريتو، بأن سيرجي روبيرتو لاعب برشلونة بات قريبًا من خطوة الرحيل عن الفريق في الفترة المقبلة.

وكانت تقارير سابقة، قبل إقالة تشافي هيرنانديز، قد أشارت إلى إمكانية تجديد عقد روبيرتو مع برشلونة لمدة عام إضافي.

وبحسب التقارير فأن سيرجي روبيرتو يدخل ضمن اهتمامات ناديي جيرونا الإسباني وإنتر ميامي الأمريكي، اللذين يرغبان في التوقيع مع اللاعب بشكل مجانٍ هذا الصيف.