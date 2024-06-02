الإسماعيلي يمدد عقد خالد النبريص حتى 2027

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أحمد جودة - القاهرة - مدد النادي الإسماعيلي تعاقده مع خالد النبريص، مهاجم الفريق حتى صيف 2027، نظرا لما يقدمه اللاعب من أداء مميز مع الفريق.

الإسماعيلي يمدد عقد خالد النبريص

وجاء قرار مجلس إدارة الدراويش، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، بتعديل عقد المهاجم الفلسطيني، للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، خلال المرحلة المقبلة.

وتوصل مجلس إدارة النادي، في وقت سابق إلى اتفاق مع النبريص باستكمال مشواره مع الفريق على أن يتنازل اللاعب عن شكواه ضد النادي أمام المحكمة الرياضية الدولية.