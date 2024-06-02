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أحمد جودة - القاهرة - قام الأوروجواياني رونالد أراوخو نجم دفاع برشلونة الإسباني بالتعليق على الأنباء التي تربطه بإمكانية الرحيل عن النادي الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت وسائل إعلام أوروجوانية أن أراوخو أبعد نفسه عن فكرة الرحيل بالتأكيد على ارتباطه بعقد مع إدارة برشلونة يمتد حتى يونيو 2026 كما أشار في الوقت ذاته إلى أن وكيل أعماله في تواصل مع مسئولي البرسا.

وزعمت تقارير صحفية في الآونة الأخيرة أن برشلونة يمكن أن يستغني عن خدمات أراوخو بمقابل مادي مرتفع خاصةً في ظل وجود رغبة من بايرن ميونخ الألماني في التعاقد معه.

أراوخو يحسم مستقبله مع برشلونة

وقال أراوخو في تصريحات نقلها برنامج بونتو بينال الأوروجواياني:" أشعر بهدوء حيال مستقبلي مع برشلونة، أنا مرتبط بعقد مع الإدارة الكتالونية ينتهي في يونيو 2026".

وأضاف:" وكيل أعمالي يتواصل مع برشلونة ولا أفكر حاليًا في الأمر بأي شكل، أضع كامل تركيزي على المنتخب وهدفنا الفوز ببطولة كوبا أمريكا".

واختتم أراوخو تصريحاته قائلًا:" المدرب بييلسا يعرف أني يمكنني اللعب كظهير أو مدافع، ولا أستبعد اللعب في أي خانة ما دام سأساعد المنتخب".