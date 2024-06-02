نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ليفاندوفسكي يرد على أنباء انضمامه إلى فنربخشة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، على الأنباء المترددة حول اهتمام فنربخشة التركي بالحصول على خدماته في فترة سوق الانتقالات الصيفية.

ليفاندوفسكي يتحدث عن اهتمام فنربخشة واعتزاله اللعب الدولي

قال ليفاندوفسكي خلال تصريحات إعلامية، اليوم، بعد سؤاله عن اهتمام فنربخشة بضمه: “لا أعلم شيء عن هذا الأمر”.

وحول إمكانية اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بولندا، قال: “بالنسبة لقرارتي الشخصية يجب أن أشعر بشيء وأن يخبرني قلبي أن الوقت قد حان، حتى الآن ليس لدي هذا الشعور ولا أستطيع تحديد متى”.

وتابع: “حاليًا أشعر بأني بحالة جيدة جدًا بدنيًا وهذا لا يجعلني أفكر بالأمر (الإعتزال). ربما كروس شعر أن الوقت قد حان لكن أنا لا".

وأكمل ليفاندوفسكي، قائلًا: "كل لاعب مختلف في نهجه وشعوره البدني ومعرفته بما قد يحدث قريبًا”.

وواصل: “أؤمن أيضًا أن العمل الجاد الذي قمت ولا أزال أقوم به تظهر نتائجه وهذا يجعلني على هذا المستوى وأعلم أني سأبقى بهذا المستوى لبعض الوقت”.