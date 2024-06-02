نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واقعة غريبة في مباراة الترقي.. حكمان لمباراة واحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستمر مباريات الترقي في الوقائع الغريبة والتي جاءت تحديدا في مباراة حرس الحدود وسبورتنج في الجولة الثانية من هذه الدورة.

البداية كانت في تأخر إعلان طاقم حكام مباريات المباريات، حيث لم يتم إعلانهم سوى قبل المباراة بساعات.

حكمين في مباراة واحدة

لكن المفاجات استمرت في مباراة سبورتنج وحرس الحدود والتي تم إبلاغ حكمين بقيادتها.

المباراة تم إسنادها للحكم أمين عمر، وفي التوقيت نفسه تم إبلاغ الحكم نادر قمر الدولة والذي ذهب للملعب ليفاجأ بالعودة.

الواقعة أثارت جدلا واسعا والذي جاء سببها فيما بعد أن اختيار أمين جاء بسبب المشاركات الافريقية في تصفيات المونديال.

