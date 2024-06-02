نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يكشف حقيقة مفاوضات صفقات الأجانب في الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية بشأن دخول مسؤولي القلعة البيضاء في مفاوضات مع لاعبين أجانب تمهيدًا للتعاقد مع محترفين جدد خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

حقيقة مفاوضات الزمالك مع لاعبين أجانب

ونفى المصدر ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية بشأن بدء المفاوضات مع لاعبين تم ترديد أسمائهم عبر وسائل الإعلام.

وتابع المصدر أن ما يتم ترديده بشأن إمكانية تعاقد الزمالك مع لاعبين أجانب ما هي إلا اجتهادات وتوضيحات حقيقة ضم الزمالك لاعبين أجانب من وكلاء وسماسرة.

وأتم المصدر موضحًا أن مجلس إدارة نادي الزمالك يعمل حاليًا على حل الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق في ظل التزام النادي بتسوية القضايا الخارجية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم وكذلك مستحقات اللاعبين.

وفي سياق آخر إستئنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز تدريباته بعد حصول الفريق على راحة سلبية لمدة 5 أيام استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري المصري.