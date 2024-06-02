معار برشلونة ينتظر قرار فليك

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر لاعب فريق برشلونة الأول لكرة القدم، المعار حسم موقفه من العودة إلى “كامب نو” مجددًا هذا الصيف.

كان نادي برشلونة قد أجرى تغييرًا فنيًا بإقالة المدرب تشافي هيرنانديز وتعيين الألماني هانسي فليك بدلًا منه.

إريك جارسيا يريد العودة إلى برشلونة

أشار سان أنطونيو الإعلامي التابع لصحيفة “سبورت” الإسبانية، إلى أن إريك جارسيا الذي لعب الموسم الماضي في صفوف جيرونا معارًا من برشلونة، يريد العودة مجددًا للفريق الكتالوني.

وقال أنطونيو أن إدارة برشلونة لا تضع إريك جارسيا ضمن أولوياتها وحتى الآن لا يوجد أي اجتماع مع وكيله لمناقشة عودته.

ولفت المصدر ذاته إلى أن هانسي فليك هو من سيحسم مصير إريك جارسيا.