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أحمد جودة - القاهرة - أكد المدير الفني للمنتخب الألماني، يوليان ناغلسمان، اليوم الأحد، أن حارس المرمى مانويل نوير سيشارك في المباراة الودية أمام أوكرانيا، غدًا الإثنين.

قال ناغلسمان في مؤتمر صحافي: "مانويل نوير سيشارك في المباراة، ترك انطباعًا جيدًا وهو في حالة ممتازة على المستوى البدني ويتدرب جيدًا، خاض موسمًا جيدًاـ وسيلعب بطولة أمم أوروبا بشكل رائع، أنا متأكد من ذلك".

موقف نوير من المشاركة أمام أوكرانيا



وخاض نويل آخر مباراة له مع المنتخب الألماني في كأس العالم 2022، ومنذ ذلك الوقت عانى من إصابة طويلة أنهت موسمه وغاب لمدة قاربت على العام.

وكان من المخطط أن يعود نويل للمنتخب الألماني من خلال مباريات شهر مارس الماضي الودية أمام فرنسا وهولندا، لكنه اضطر للخروج من قائمة الفريق بعد تعرضه لإصابة خلال التدريبات.

وسيخوض المنتخب الألماني مباريات ودية أمام أوكرانيا غدًا الإثنين، ثم اليونان الجمعة، وذلك ضمن معسكر الفريق في هرتسوغناوراخ استعدادًا لأمم أوروبا 2024 التي تقام في ألمانيا.