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أحمد جودة - القاهرة - أكد المدير الفني للاتحاد البلجيكي لكرة القدم، فرانك فركاوترين، اليوم الأحد، أن بلجيكا تريد التوصل إلى حل للخلاف بين مدرب المنتخب ونجم حراسة المرمى تيبو كورتوا، لكن رغم فوز الأخير مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا لن يتم إشراكه مع المنتخب في بطولة أوروبا 2024.

أعلن منتخب بلجيكا عن تشكيلته للبطولة الأوروبية المقررة في ألمانيا، لكن يحق له إجراء تغييرات على التشكيلة حتى 7 يونيو الجاري، وأثار الدور الذي لعبه كورتوا في مساعدة ريال مدريد في التتويج بدوري الأبطال على حساب بروسيا دورتموند على ملعب ويمبلي، التساؤلات مجددًا حول إمكانية ضمه لتشكيلة المنتخب.

وغادر كورتوا تشكيلة بلجيكا قبل عام واحد، بسبب خلاف حول شارة القيادة مع المدرب دومينيكو تيديسكو، وبعدها بشهرين تعرض لإصابة خطيرة في الركبة أبعدته عن الملاعب حتى مايو (أيار) الماضي وعاد إلى صفوف ريال.

ضربة لـ بلجيكا.. كورتوا لن يشارك في يورو 2024



واحتدم الخلاف بين المدرب وحارس المرمى منذ ذلك الحين، واتهم كورتوا تيديسكو بخيانة الثقة، وقضى المدرب العام الماضي في تفادي التساؤلات المستمرة حول الخلاف.

لكن فركاوترين قال في مؤتمر صحافي إنه لن يكون هناك استدعاء متأخر لحارس المرمى 32 عامًا، والذي عادة ما يوصف بأنه أفضل حارس مرمى في العالم.

وقال فركاوترين: "للأسف سنلعب بطولة أوروبا دونه، لذا لم يعد علينا الآن التركيز على هذا الأمر، لم نشك أبدا في قدراته أو بشأن لياقته للمشاركة. لذا يجب أن نتوقف عن الأمر الآن، هناك إشارات يجب علينا احترامها".

وعند الإعلان عن تشكيلته في الأسبوع الماضي، قال تيديسكو: "كان كورتوًا واضحًا وصادقًا للغاية، واتخذ قراره مبكرًا بأنه لا يرغب في المشاركة ببطولة أوروبا، هو يعرف قدرات جسده أفضل من غيره. الأمر يختلف عندما تلعب كل ثلاثة أو أربعة أيام في بطولة مثل بطولة أوروبا".