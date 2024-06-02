أراوخو يوضح موقفه من الرحيل عن برشلونة بعد اهتمام بايرن ميونخ

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث المدافع رونالد أراوخو، لاعب فريق برشلونة، عن مستقبله في ظل الشائعات المتداولة حول احتمال رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث ارتبط اسمه بانتقال إلى نادي بايرن ميونخ الألماني.

أراوخو يوضح موقفه من الرحيل عن برشلونة

يأتي هذا في سياق تغييرات كبيرة تشهدها كلا الفريقين، حيث تولى هانز فليك مهام تدريب برشلونة خلفًا لتشافي هيرنانديز، في حين عيّن بايرن ميونخ فينيسنت كومباني كمدير فني بدلًا من توماس توخيل.

وعندما سئل أراوخو عما إذا كان سيستمر في برشلونة، أكد أنه في حالة جيدة جدًا وهادئ، وأوضح أن لديه عقدًا مع النادي حتى عام 2026، وأنه حاليًا يركز على اللعب مع منتخب بلاده.

لم يوضح أراوخو ما إذا كان وكيله قد عقد اجتماعًا مع إدارة برشلونة لمناقشة تمديد عقده أم لا، وقال إن الموسم الذي لم يحقق فيه الفريق الألقاب يُعتبر سيئًا بالطبع.

وأشار أيضًا إلى أنه تعافى بنسبة 100٪ من الإصابات التي كان يعاني منها، وأنه يشعر بتحسن كبير في حالته البدنية.

وفيما يتعلق بمنتخب بلاده، أوروجواي، أشاد بأسلوب المدرب مارسيلو بيلسا الذي يتوافق مع أسلوب لعبه في برشلونة، مؤكدًا تمتعه بتجربة جيدة مع الفريق.