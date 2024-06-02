نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب برتغالي.. أول صدام بين فليك وإدارة برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى الألماني هانسي فليك، مدرب برشلونة الجديدة، رغبته في استمرار أحد لاعبي الفريق الكتالوني، ليخالف قرار الإدارة برئاسة خوان لابورتا.

فليك يريد استمرار كانسيلو

وبحسب الصحفي الموثوق فلوريان بليتنبيرغ فأن فليك يريد استمرار البرتغالي جواو كانسيلو، الظهير الأيمن المعار من مانشستر سيتي.

وأشار فلوريان إلى أن فليك يخالف بذلك، رغبة إدارة برشلونة هي تجديد إعارة كانسيلو ولكن لا توجد نية لشراء عقده من ناديه الإنجليزي.

وذكر أيضًا أن المحادثات بشأن كانسيلو مجدولة، واللاعب عقده مع مانشستر سيتي ممتد حتى عام 2027.