نجم ريال مدريد بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا: نحن لا نتعب من الفوز أبدًا

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى ناتشو مدافع ريال مدريد، سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب دروي أبطال أوروبا وذلك خلال الاحتفالات التي جرت اليوم الأحد.

وتوج ريال مدريد، بلقب دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد، في المباراة النهائية.

ناتشو: لا نتعب من الفوز في ريال مدريد

قال ناتشو في حديثه لجماهير ريال مدريد خلال الاحتفالات باللقب الأوروبي: “شكرًا جزيلًا على الترحيب. رؤية الوجوه السعيدة لجميع الناس هنا هي أفضل شيء يمكن أن يحدث لنا. نحن لا نتعب أبدًا من الفوز. هلا مدريد".

وتابع ناتشو: “هذه واحد من أكبر الاشياء التي حدثت لي خلال كل مسيرتي، هلا مديد”.

وواصل: “ريال مدريد هو مذهل، نحن لانتعب من الفوز، هلا مدريد”.