نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشكوك تحوم حول لياقة هاري كين قبل يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقارير صحفية بريطانية كشفت عن جهود هاري كين، مهاجم منتخب إنجلترا وبايرن ميونخ الألماني، في السباق مع الزمن لاستعادة لياقته البدنية قبل انطلاق بطولة يورو 2024.

الشكوك تحوم حول لياقة هاري كين قبل يورو 2024

منتخب إنجلترا يستعد للمشاركة في يورو 2024، الذي يبدأ بعد 12 يومًا في ألمانيا، ويتواجد في المجموعة الثالثة إلى جانب الدنمارك وصربيا وسلوفينيا.

وفقًا لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، فإن هاري كين حضر تدريبات المنتخب الإنجليزي في ملعب روكليف بارك، استعدادًا لمباراتهم الودية ضد البوسنة والهرسك يوم الاثنين.

تعرض كين لإصابة في الظهر خلال مباراة بايرن ميونخ ضد ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مما أدى إلى غيابه عن آخر مباراتين بالدوري.

رغم مشاركته في التدريبات، لا يزال مشاركته في مباراة البوسنة والهرسك غير مؤكدة، لكنه يسعى للمشاركة لبعض الدقائق لاختبار لياقته قبل انطلاق البطولة.

ومن المتوقع أن يجري منتخب إنجلترا مباراة ودية أخرى أمام أيسلندا في 7 يونيو، قبل بدء يورو 2024 بأسبوع.