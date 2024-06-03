نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد.. صفقة تبدو مستحيلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية برتغالية، أن برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا، يرصد التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2024 من أجل تدعيم صفوف الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

وفشل برشلونة في تحقيق أي لقب خلال الموسم المنصرم، حيث لم ينجح في الحفاظ على لقب الدوري الإسباني الذي ذهب إلى ريال مدريد، وكذلك خسارة كأس ملك إسبانيا والسوبر، بالإضافة إلى خروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الذي حقق لقبه الفريق الملكي للمرة الخامسة عشر.

برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد.. صفقة تبدو مستحيلة



وأعلن برشلونة منذ عدة أيام تعيين الألماني هانسي فليك مديرًا فنيًا للفريق الكتالوني، خلفًا لتشافي هيرنانديز الذي تمت إقالته من منصبه.

وقالت صحيفة "أوجوجو" البرتغالية، أن برشلونة يتابع البرتغالي برونو فيرنانديز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من أجل الحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي.

ويبدو أن مساعي برشلونة للتعاقد مع قائد مانشستر يونايتد لن تكون سهلة على الإطلاق، في ظل اهتمام النصر السعودي وبايرن ميونخ الألماني بالحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي.

