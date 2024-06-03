سبورتنج يهزم نادي الزمالك ويتوج بلقب كأس مصر لكرة اليد

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أحمد جودة - القاهرة - توج نادي سبورتنج بلقب كأس مصر لكرة اليد، وذلك بعد الفوز على الزمالك في مباراة مثيرة حتى الدقائق الأخيرة.

سبورتنج يتوج بلقب كأس مصر لكرة اليد

ونجح النادي السكندري في التتويج بعد الفوز بنتيجة 27 - 25.

الشوط الأول انتهى بتفوق سبورتنج بنتيجة 16/14، ليواصل التفوق فى الشوط الثانى وسط النجاح فى إختراقات دفاعات الفريق الأبيض.

و وصل نادي الزمالك إلى النهائى بالفوز على البنك الأهلى بنتيجة 28/20، وتأهل سبورتنج بالفوز على سموحة 30/27.

وعلى الجانب الاخر نجح فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى فى الاحتفاظ بلقب دورى محترفى اليد هذا الموسم والوصول إلى اللقب الخامس والعشرين فى تاريخه بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 27/21 فى نسخة 2023/224.