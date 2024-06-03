عاجل.. وكيل محمد كوناتي يكشف موقف اللاعب من الانتقال لصفوف الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الروسي دميتري سيليوك وكيل أعمال محمد كوناتي المهاجم البوركينابي المرشح بقوة للانتقال إلي النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، عن مصير اللاعب وإمكانية التواجد مع الأحمر.

موقف كوناتي من الانضمام إلى الأهلي

وقال الروسي دميتري سيليوك وكيل أعمال محمد كوناتي فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2:"

محمد كوناتي انتهى عقده حاليا وأصبح لاعبا حر، واللاعب لديه العديد من العروض المختلفة ولكن حتى الان لم نتخذ أي قرار نهائي بشأن الخطوة المقبلة.

وتابع:" هناك عرض من أحد الأندية المصرية بجانب أندية أخرى في بلاد مختلفة، إذا قرر اللاعب الانتقال إلى الدوري المصري سيكون من خلال النادي الأهلي.

وأضاف:" اللاعب يمتلك عروض من أوروبا وقطر والسعودية بجانب مصر، واللاعب حاليا مع منتخب بلاده وسيواجه منتخب مصر يوم 6 يونيو القادم.

وأتم:" الجميع سيرى كوناتيه على أرض الملعب أمام منتخب مصر، ومحمد كوناتيه سيحسم قراره النهائي عقب التوقف الدولي.