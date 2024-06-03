نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متحدث الزمالك: نجهز عرضًا ماليًا لـ خالد بوطيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أنه يتم في الوقت الحالي تجهيز عرض مالي جيد لعرضه على محامي خالد بوطيب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء السابق، من أجل حل هذه الأزمة.

متحدث الزمالك: لا توجد خلافات مالية مع جوميز

قال سالم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المُذاع على قناة الزمالك: "مجلس الزمالك يسير في كل الملفات بالتوازي سواء التجديدات أو الصفقات أو المستحقات المالية لجميع الألعاب، ولا توجد خلافات مالية مع جوزيه جوميز والمدرب البرتغالي سعيد جدا داخل نادي الزمالك وأصبح مشجع زملكاوي".

وتابع: "هناك من يحاول انتقاد نجوم الزمالك بحثا عن الشهرة والترند، ونرفض فكرة الاستفزاز الدائم لجماهير القلعة البيضاء من بعض الإعلاميين، وسيكون هناك تحرك رسمي خلال الأيام المقبلة".

واختتم: "سيكون هناك أخبار سعيدة بشأن فرع النادي بـ 6 أكتوبر، وقريبا سيتم الإعلان عنها بشكل كامل".