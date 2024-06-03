عاجل.. وكيله: كوناتي يحسم قرار انتقاله إلى الأهلي في هذا الموعد

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أحمد جودة - القاهرة - كشف ديمتري سيلوك، وكيل البوركينابي محمد كوناتي مهاجم فريق أخمات جروزني الروسي، حقيقة انتقال اللاعب إلى صفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وكيله: كوناتي لديه عروض من قطر والسعودية

أكد وكيل اللاعب في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق خلال فضائية "MBC Masr 2": "اللاعب تلقى عروضًا من قطر والسعودية ومن أحد الأندية المصرية خلال الفترة الماضية".

وتابع: "في حال قرر كوناتي الانتقال إلى الدوري المصري سيكون من بوابة النادي الأهلي".

كوناتي سيحسم قراره بعد فترة التوقف

اختتم: "محمد كوناتي سيحسم قراره النهائي عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، ويقرر ما إذا كان سينتقل إلى أي من العروض المقدمة له".

وجدير بالذكر أن عقد اللاعب محمد كوناتي، قد انتهى مع النادي الروسي أصبح اللاعب حرًا في الوقت الراهن، ويحق له الانتقال إلى أي فريق.

ولفت اللاعب مع فريق أخمات جروزني الأنظار، حيث نجح في تسجيل 38 هدفا، خلال موسمين ونصف الموسم، بالإضافة إلى صناعة 5 أهداف، وبتألقه في الدوري الروسي جعل الأندية تتصارع من أجل الحصول على خدماته.