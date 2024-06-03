الرياضة

الزمالك: وضعنا خطة لتطوير قطاع الناشئين.. واتفقنا مع خبراء من مانشستر سيتي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد بدر حامد، رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، أنه تم وضع استراتيجية جديدة لمدة 4 سنوات للقطاع بالتنسيق مع مجلس الإدارة.

بدر حامد: تم التنسيق مع كابتن حسين السيد بوضع استراتيجية لمدة 4 سنوات مقبلة

قال حامد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المُذاع على قناة الزمالك: "تم التنسيق مع كابتن حسين السيد بوضع استراتيجية لمدة 4 سنوات مقبلة وعلى رأسها تطوير المدرب لأنه من أهم العناصر في اللعبة وذلك لمواكبة التطورات الحديثة في علم التدريب في هذه المراحل العمرية".

وأضاف: "سيتم دعوة خبراء أجانب متخصصين من أندية عالمية وعلى رأسها نادي مانشستر سيتي لإلقاء محاضرات فنية لتطوير مدربي قطاع الناشئين والبراعم لمواكبة تطورات التدريب الحديثة في هذه المراحل العمرية".

وأوضح: "البرتغالي جوزيه جوميز سيقوم بإلقاء محاضرات على مدربي قطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى أنه سيكون محاضرات بشكل عملي مع المدير الفني داخل الملعب".

مريم الجابري

مريم الجابري

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