نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: محامي الشيبي يحاول إثارة القضية بشكل غريب.. وتهديداته غير مقبولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هاني بكري محامي محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز، يواصل إثارة الأزمة بعد إيقاف اللاعب مؤخرًا، عقب صدور حكمًا قضائيًا ضد حسين الشحات، مبديًا استيائه الشديد ودهشته في الوقت ذاته من إصدار نادي المحامين المغاربة بيانًا للتضامن مع الشيبي، وهو كيان غير رسمي في المغرب.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس في تصريحات على قناة etc: "البيان الصادر يحوي بعض العبارات والكلمات الغريبة، ويبدو أن البيان اعتمد على المحامي هاني بكري الذي يحاول تصعيد الأزمة، بعد إصدار حكمًا ضد حسين الشحات".

وأضاف: "الحكم القضائي يتضارب مع لوائح الفيفا واتحاد الكرة المصري، لذلك من حق محمد الشيبي التصعيد رياضيًا، لكن هاني بكري محامي الشيبي واستخدام فزاعة حقوق الانسان والتصعيد الدولي، ومثل هذه الأمور لا تليق".

وواصل: "محامي الشيبي أعلن التظلم والطعن ضد قرار ايقاف اللاعب، كما قدم لجنة شكوى ضد لجنة الانضباط ضد اعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، بعد إصدار قرار العقوبة ضد اللاعب المغربي، وما أزعج هاني بكري بأن حسين الشحات سوف يشارك في المباريات بصفة طبيعية، بينما تم ايقاف موكله، وهذه من مفارقات الرياضة المصرية".

وتابع: "تصريحات محامي لاعب بيراميدز تحمل تهديد لاتحاد الكرة، ومطالبة بسرعة النظر في التظلم من أجل اعادة الشيبي للمشاركة في المباريات، والتصريحات التي أطلقها هاني بكري تحمل تطاولًا بشكل واضح على اتحاد كرة القدم، ويجب مقاضاته عليها".

وأتم: "محامي الشيبي يقول أن ما حدث بلجوء الشيبي للقضاء المدني حدث قبل ذلك، ونريد منه الحصول على نموذج مشابه، وكل كلامه محاولات بائسة لإرهاب وترويع اتحاد الكرة، بل وتهديد لـ جمال علام بضرورة إنهاء القضية بسحب قرار ايقاف اللاعب وأنه غير مختصة، وكأنه يمسك (العصا) لمسئولي الجبلاية".