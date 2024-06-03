خالد الغندور: الزمالك ليس بحاجة لحراس مرمى في الموسم القادم بشرط

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أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد الغندور نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن عدم حاجة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء لحراس مرمى، في حال تجديد عقود الثنائي محمد عواد ومحمد صبحي خلال الفترة المقبلة.

الغندور: الزمالك ليس بحاجة لحراس مرمى في حال التجديد لعواد وصبحي

قال خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية المحور: "الزمالك ليس بحاجة لحراس مرمى في حال التجديد لعواد وصبحي".

وتابع: " الزمالك يمتلك حارس ناشئ يدعى عمر عبد العزيز سيكون أفضل حارس في مصر وجوميز مقتنع بيه جدًا وطوله 190 سم".

وأضاف: "محمد صبحي سينضج بشكل كبير مع الوقت، والحضري كان احتياطي لـ عبد الواحد في 2006، وبدأ الحضري يبقى وحش إفريقيا في سن الـ 34 سنة.

وشدد الغندور: "الزمالك بحاجة لمدافع يعرف الخروج بالكرة من الخلف وظهيرين ولاعب رقم 6 قوي وجناح ورأس حربة من أجل المنافسة في الموسم القادم".