نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجم إنبي يؤكد توقيعه مع الزمالك في يناير الماضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد كالوشا مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، أنه وقع بالفعل مع نادي الزمالك في شهر يناير الماضي، ولكن في الوقت الحالي لا يوجد أي شئ.

كالوشا: وقعت مع الزمالك في يناير الماضي

تابع كالوشا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أركز في الوقت الحالي مع الفريق، ولا انشغل بأي أمور، وأترك كل شئ لوكيل أعمالي".

وأضاف أحمد كالوشا: "كان كل شئ منتهي مع الزمالك في يناير الماضي وكانت كل شئ في الرتوش النهائية، ولكن لم يكتمل الأمر رغم توقيعي، وقد أرحل في نهاية الموسم بالاتفاق مع النادي".

وقال: "لم أتفاوض مع الأهلي كما تردد، ولدي أهداف خاصة أريد تحقيقها، وهو أن أحقق أرقام مميزة، بالإضافة لتركيزي مع الفريق، لتحقيق نتائج إيجابية وتحقيق مركز متقدم".