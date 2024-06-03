نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: حسام حسن لا يتقبل النقد.. ومباراة بوركينا فاسو مصيرية لا تقبل القسمة على 2 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، عن طبيعية شخصية حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، في حال تعرضه للنقد.



وقال خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي أحمد حسام ميدو، المذاع عبر فضائية "المحور": "حسام حسن وإبراهيم حسن لا يقبلوا النقض سواء عنجما كانوا لاعبين أو مدربين".



وأوضح: "حسام حسن لا يتقبل النقض ولكنه سينتقد محمد صلاح بشكل عادي".



وتابع: "هناك بعض الأشخاص يتقبلون النقض بشكل كبير، والبعض الأخر لا يقبل".



وأتم: "لأبد أن نترك أزمة الصلح بين صلاح وحسام حين ونركز على مباراة بوركينا فاسو، أمامنا مباراة قوية للغاية ولو تعادلنا سنخسر 50% من فرص التأهل، فهي مباراة مصيرية لا تقبل القسمة على 2".